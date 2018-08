Real Madrid und Stadtrivale Atletico gehen mit unterschiedlichen Vorzeichen ins Finale um den UEFA Supercup am kommenden Mittwoch (21 Uhr im LIVETICKER).

Während der Champions-League-Sieger mit einem 3:1 (2:1)-Erfolg seine Generalprobe gegen AC Mailand eindrucksvoll meisterte, unterlag Europa-League-Champion Atletico Inter Mailand mit durch ein Tor von Lautaro Martinez (31.) mit 0:1 (0:1).

Verrückter Start im Bernabeu

Die Partie der Königlichen im Bernabeu begann fulminant: Karim Benzema köpfte Real in der zweiten Minute in Führung. Doch Milan-Neuzugang Gonzalo Higuain glich nur zwei Minuten später an alter Wirkungsstätte aus. Kurz vor der Pause brachte Gareth Bale die Gastgeber wieder in Front (45.).

Im zweiten Durchgang unterbrachen zahlreiche Wechsel den Spielfluss. In der Nachspielzeit markierte Borja Mayoral (90.+1) den Endstand.

Nationalspieler Toni Kroos stand von Beginn an auf dem Feld und wurde nach einer Stunde ausgewechselt. Reals neuer Torhüter Thibaut Courtois kam noch nicht zum Einsatz.