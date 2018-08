Das will sich Real Madrid nicht mehr gefallen lassen.

Laut FIFA-Statuten ist es Klubs ohne Zustimmung der Vereinsbosse nur erlaubt mit einem Spieler zu sprechen, wenn dessen Vertragslaufzeit weniger als sechs Monate beträgt.

Diese Regel scheint Inter Mailand nicht sonderlich interessiert zu haben. Trotz einer Vertragslaufzeit bis 2020 haben die Italiener mit Real-Star Luka Modric Gespräche geführt, und das ohne Zustimmung von Real-Präsident Florentino Perez.

Dies hat die Königlichen laut Marca nun dazu veranlasst, den Serie-A-Klub bei der FIFA anzuzeigen.

Modric will in Italien spielen

Bereits zuvor hatte Modric-Berater Marko Naletilic im Gespräch mit der italienischen Zeitung Tuttosport angekündigt: "Ich gehe davon aus, dass Luka in Italien spielen wird - früher oder später. Modric will ein Star in der Serie A bei Inter sein."

Grund dafür sei wohl auch der Wechsel von Cristiano Ronaldo zu Juventus Turin.

Eine ähnliche Vorgehensweise soll vor einigen Wochen auch der FC Barcelona im Kampf um Antoine Griezmann von Atletico Madrid angewendet haben. Geahndet werden kann dies im schlimmsten Fall mit einer Transfersperre.