In die Fußstapfen eines berühmten Vaters zu treten, fällt nicht immer leicht. Andri Lucas Gudjohnsen geht versucht es vielleicht auch deswegen mit einem anderen Weg: Der 16 Jahre alte Sohn des früheren Barcelona-Stürmers Eidur Gudjohnsen unterschreibt ausgerechnet bei Real Madrids Jugendakademie La Fabrica.

In der Talentschmiede will der Mittelstürmer den Sprung zu den Profis schaffen, wie es schon Stars wie Raul, Nacho und Lucas Vazquez gelang. Eingesetzt werden soll Andri Luca Gudjohnsen, der als eines der größten Talente Islands gilt, zunächst in der U18-Mannschaft der Königlichen.

Der junge Gudjohnsen verkündete den Wechsel auf seinem Instagram-Account. "Ich bin sehr aufgeregt und stolz zu verkünden, dass ich bei Real Madrid unterschrieben habe. Ich freue mich auf die Zukunft", schreibt der 16-Jährige.

Dass Gudjohnsen junior zur Konkurrenz wechselt, dürfte seinen Vater nicht allzu sehr stören - obwohl Eidur Gudjohnsen von 2006 bis 2009 beim FC Barcelona unter Vertrag stand, spielte sein Sohn zuvor bereits bei Espanyol Barcelona, dem Stadtrivalen.

Mit der Chance bei Barcelonas Erzrivalen eröffnet sich für Andri Gudjohnsen die Chance, es seinem Vater und Großvater Arnor Gudjohnsen nachzumachen und im Profi-Fußball Fuß zu fassen.