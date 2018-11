Vier Tore innerhalb von 13 Minuten: Mit einer irren Show beim 5:0 von Paris Saint-Germain gegen Olympique Lyon hat Kylian Mbappe die Massen am Wochenende von den Sitzen reißen können - wieder einmal.

Für Erstaunen sorgt das 19-jährige Offensiv-Juwel selbst bei Antoine Griezmann. Der Stürmer von Atletico Madrid vergleicht Mbappe mit dem jungen Crstiano Ronaldo.

"Er erinnert mich an Cristiano, als er in Manchester war. Er spielte auf dem Flügel, dribbelte viel und schoss, war aber nicht so sehr auf die Tore aus. Wenn Kylian das tun wird, was Cristiano bei Real Madrid getan hat, dann schießt er 50 Tore", prophezeite der 27-Jährige in einem Interview mit France Football.

Griezmann vergleicht Mbappe mit Ronaldo

Griezmann fordert: Ballon d'Or muss ein Franzose gewinnen

Das französische Magazin vergibt auch 2018 den Ballon d'Or für den weltbesten Fußballer des Jahres.

Sowohl Griezmann als auch Mbappe, das ist seit Montag bekannt, befinden sich unter den 30 Anwärtern auf den prestigeträchtigen Award.

Für Griezmann ist klar, dass der Preisträger aus der französischen Nationalmannschaft stammen muss.

"Wir sind Weltmeister geworden. Den besten Spieler der Welt muss es in dieser Mannschaft geben, oder? Ich denke das definitiv. Ich finde, dass ein Franzose den Ballon d'Or gewinnen muss", so der Linksfuß.

Dass er selbst triumphiert, ist unwahrscheinlich. Es wäre für Griezmann aber "ein Traum. Unter den Gewinnern befinden sich nur Vorbilder. Es wäre ein Traum, auch ein Vorbild zu sein".

Mbappe kann übrigens nicht nur den Ballon d'Or abräumen, sondern auch die U21-Trophäen Kopa und Golden Boy.