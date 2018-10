Copa del Rey mit Real Madrid und FC Barcelona Live im Stream, Ticker

Drei Tage nach dem Clasico sind Real Madrid und der FC Barcelona im Pokal gefordert.

Real gastiert im ersten Spiel nach der Entlassung von Julen Lopetegui in der 4. Runde der Copa del Rey bei Drittligist UD Melilla (UD Melilla - Real Madrid ab 19.30 Uhr im LIVETICKER). Barcelona reist zu CD Leonesa (CD Leonesa - FC Barcelona ab 21.30 Uhr im LIVETICKER).

Am Montag hatten sich die Königlichen von Trainer Lopetegui getrennt. Nach den enttäuschenden letzten Wochen war mit dem 1:5 im prestigeträchtigen Duell mit Barcelona endgültig das Fass übergelaufen. Lopeteguis Nachfolger ist vorerst Santiago Solari. Um Wunschcoach Antonio Conte warb Real wohl vergeblich. Ersatz-Kandidaten wie Mauricio Pochettino (Tottenham Hotspur) oder Roberto Martinez (Belgien) sind anderswo gebunden.

Solari führt Real deswegen zunächst ins Pokal-Gastspiel und auch in die Liga-Partie gegen Valladolid am Samstag. "Ich freue mich über diese Chance und habe sehr viel Lust", sagte der 42-Jährige. Seine Mannschaft müsse in Melilla "Eier" zeigen.

Toni fehlt im Aufgebot für das Pokalspiel, das die Königlichen am Mittwochmorgen veröffentlichten. Neben Kroos gönnt Solari Vize-Weltmeister Luka Modric, dem Waliser Gareth Bale und Isco eine Ruhepause.

Barcelona geht nach dem Clasico-Triumph mit breiter Brust in das Duell mit Leonesa, ebenfalls in der Segunda Division B aktiv. 2009 traf Barca zuletzt auf Leonesa, damals gab es ein 5:0.

Die Rückspiele finden am 5. Dezember statt.

So können Sie Real Madrid und den FC Barcelona LIVE im Stream, Ticker sehen:

Stream: DAZN

Ticker: SPORT1.de