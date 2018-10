Real Madrids Absturz zum Durchklicken:

Kein Zinedine Zidane, kein Cristiano Ronaldo, kein Erfolg: Real Madrid hat seinen königlichen Glanz verloren - und das binnen weniger Monate.

Hatte das Starensemble Ende Mai noch den dritten Champions-League-Triumph in Serie eingefahren, ist es unter dem am Montag entlassenen Trainer Julen Lopetegui in beispielloser Art und Weise abgestürzt. Schuld ist aber nicht nur er.

SPORT1 protokolliert den Niedergang des spanischen Weltvereins.