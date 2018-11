Santiago Solari hat seine Chance als Interimstrainer von Real Madrid genutzt.

Wie die Königlichen in einer kurzen Mitteilung bekannt gaben, erhielt der argentinische Coach einen Vertrag bis 2021.

Solari hatte nach der krachenden 1:5-Pleite beim FC Barcelona den Posten vom glücklosen Julen Lopetegui übernommen - zunächst als Interimstrainer.

In vier Pflichtspielen holte Real seitdem vier Siege und schoss sich mit 15:2 Toren den Frust vom Leib. In der Primera Division ist Real mit vier Punkten Rückstand auf den Rivalen FC Barcelona Tabellensechster.

Bereits am Montag hatte der spanische Verband FFF der Nachrichten-Agentur AFP bestätigt, dass Solari in Madrid zur Dauerlösung werde. Die Königlichen hatten nur 14 Tage Zeit, Solari als Interimslösung nach der Trennung von Lopetegui arbeiten zu lassen. Am Montag lief diese Frist ab.