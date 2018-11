"Real Madrid ist dem Schwarzen Loch, in dem es sich wiedergefunden hat, entkommen, und Interimscoach Santiago Solari zeigt ihm das Licht": So beschreibt die vereinsnahe Zeitung Marca die Situation beim Champions-League-Sieger nach drei Erfolgen in Serie.

Doch erstrahlt Real schon wieder im alten Glanz oder trügt die perfekte Bilanz von Solari mit 11:0 Toren in drei Partien?

Davon zu sprechen, dass bei den Königlichen wieder alles gut ist, wäre übertrieben. Zwar stimmen die Ergebnisse, wirklich überzeugend und dominant spielt das weiße Ballett aber auch unter dem Übergangstrainer noch nicht.

Real-Siege mit wenig Glanz

Zumal Real mit UD Melilla (4:0 im Pokal), Valladolid (2:0 in der Liga) und Viktoria Pilsen (5:0 in der Champions League) noch nicht die ganz großen Gegner hatte.

Die Defensive wackelte vor allem in Tschechien in der Anfangsphase gehörig, nur mit Glück verhinderte Real einen Rückstand. Gegen Valladolid fielen die beiden Treffer erst in den letzten zehn Minuten.

Ob Solaris Maßnahmen wirklich greifen, wird erst Ende November klarer, wenn die Madrilenen auswärts in Vigo, Eibar und beim AS Rom angetreten sind.

Doch es ist noch nicht einmal sicher, dass Solari so lange weiterarbeiten darf. Denn offiziell ist er nur die Übergangslösung, bis Real-Präsident Florentino Perez einen Nachfolger für den gefeuerten Julen Lopetegui gefunden hat.

Solari bringt Courtois statt Navas

Doch womöglich kann Solari ihn überzeugen. Für das Spiel in Pilsen brach der 42-Jährige mit dem Usus, in der Königsklasse den Ersatztorwart spielen zu lassen. So setzte er auf die eigentliche Nummer eins Thibaut Courtois anstelle von Keylor Navas.

Außerdem verordnete Solari Weltfußballer Luka Modric eine Verschnaufpause - ein Risiko, das nicht bestraft wurde.

Neben der sportlichen Herausforderung, das Spiel des spanischen Rekordmeisters wieder zu optimieren, droht Solari eine weitaus brisantere Baustelle: Sergio Ramos.

Der Kapitän soll im Verein inzwischen zu viel Macht besitzen, was einigen missfällt. Zum einen sorgt er mit seiner angeblichen Forderung, Bestverdiener vor Gareth Bale zu werden, für Aufregung.

Absurder Gehalts-Zoff! Ramos fordert einen Euro mehr als Bale

Zum anderen soll er verhindert haben, dass Antonio Conte als Coach verpflichtet wurde, da dieser zu wenig ballbesitzorientierten Fußball spielen lässt.

Zuspruch von Casemiro, Benzema und Odriozola

Von anderen wichtigen Spielern erhält Solari jedenfalls Rückendeckung. "Wir behandeln ihn mit großem Respekt, so als wäre er der erste Trainer, und die Dinge laufen gut, also wieso sollte man ihm keine Chance geben", wird Mittelfeldspieler Casemiro von der Marca zitiert.

Und Stürmer Karim Benzema fordert sogar: "Ich sehe einen Trainer nicht nur für ein oder zwei Monate, für mich muss Solari bis zum Saisonende bleiben."

Verteidiger Alvaro Odriozola wählt gar martialische Worte: "Wir arbeiten mit jedem Coach fokussiert und jetzt werden wir für Solari bis zum Tod kämpfen."

Angesichts solcher Aussagen und der ersten Ergebnisse unter Solari erscheint es wahrscheinlich, dass der Argentinier längerfristig die Möglichkeit erhält, die Geschicke bei Real zu leiten.

Auch die Marca, die gewöhnlich sehr gut informiert ist, räumt Solari gute Chancen ein.

