Am 17. Spieltag feiert der FC Barcelona den vierten Sieg in Folge. Ousmane Dembele trägt mit einem Tor zum Erfolg bei. Atletico Madrid bleibt an Barca dran.