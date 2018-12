Der spanische Erstligist FC Villarreal hat sich am Montag von Trainer Javier Calleja (40) getrennt. Der Klub zog nach dem 2:3 gegen Celta Vigo am Samstag die Reißleine, eine Entscheidung über die Nachfolge ist noch nicht getroffen worden.

Villarreal belegt mit 14 Punkten nur den 17. Tabellenplatz in La Liga und schwebt in akuter Abstiegsgefahr. In den letzten Jahren war das "Gelbe U-Boot" in den internationalen Wettbewerben Champions League und Europa League immer wieder weit in die K.o.-Phase vorgestoßen.