Der FC Valencia fordert im spanischen Pokalfinale Titelverteidiger FC Barcelona heraus. Der Tabellenneunte der Primera Division gewann das Halbfinal-Rückspiel gegen Real Betis 1:0 (0:0), im Hinspiel hatten sich beide Teams 2:2 getrennt.

Das Siegtor zum Einzug ins Finale am 25. Mai in Betis' Estadio Benito Villamarin erzielte Rodrigo in der 56. Minute.

Valencias letzter von insgesamt sieben Pokalsiegen liegt elf Jahre zurück. Barca ist mit 30 Titeln Rekordhalter - zuletzt gewannen die Katalanen den Pokal viermal nacheinander. Am Mittwoch hatte Barca bei Real Madrid mit 3:0 gewonnen, nachdem sich die Erzrivalen im Halbfinal-Hinspiel 1:1 getrennt hatten.

