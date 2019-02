Zum Clasico zwischen Meister FC Barcelona sowie dem Erzrivalen und Champions-League-Sieger Real Madrid kommt es im Halbfinale des spanischen Pokals.

Die Begegnungen werden am 6. und 27. Februar ausgetragen. In der Liga treffen die beiden Erzrivalen am 2. März aufeinander.

Im zweiten Vorschlussrundenspiel stehen sich Betis Sevilla und der FC Valencia gegenüber. Das Finale steigt am 25. Mai im Stadion von Real Betis.