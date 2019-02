Es war ein schnelles, umkämpftes Spiel, einen Sieger gibt es jedoch nicht. Das Hinspiel des Halbfinals der Copa del Rey zwischen dem FC Barcelona und Real Madrid endete mit einem Unentschieden. (Der Liveticker zum Nachlesen)

Real Madrid fand zunächst deutlich besser in die Partie. Zuerst scheiterte Toni Kroos noch an Barca-Keeper Marc-Andre ter Stegen, wenig später war Lucas Vazquez zur Stelle. In der sechsten Minute schob er nach Vorlage von Karim Benzema zur Real-Führung ein. Wenige Minuten später vergab Vinicus Jr. eine gute Chance, um für Real zu erhöhen.

Lionel Messi zunächst auf der Bank

Barcelona, das zunächst ohne Superstar Lionel Messi startete, kam erst nach rund zwanzig Minuten so richtig in die Partie. Ein Kopfball von Gerard Pique wurde zur Ecke abgewehrt, in der 32. Minute köpfte Ivan Rakitic an die Latte. Drei Minuten später verhinderte eine Glanztat von Real-Keeper Keylor Navas den Ausgleich, als er einen Schuss von Luis Suarez um den Pfosten lenkte.

In der zweiten Halbzeit belohnte sich Barca dann für die Mühen. In der 58. Minute traf Suarez den Pfosten, Malcom verwertete den Nachschuss zum verdienten Ausgleich. Nach einer Stunde wurde dann auch Lionel Messi eingewechselt. Doch den Sieg konnte auch der Argentinier nicht mehr bringen.

Ter Stegens Patzer bleibt folgenlos

Barcelona hatte zehn Minuten vor dem Ende noch Glück, als ein Patzer von ter Stegen folgenlos blieb. Der DFB-Keeper kam aus seinem Tor und spielte den Ball zum Gegner, der Schuss des eingewechselten Gareth Bale wurde allerdings abgeblockt. Auch ein weiterer Schuss von Kroos wurde einige Minuten später noch abgeblockt.

Das Rückspiel in Madrid findet am 27. Februar statt, bevor beide Teams am 3. März auch in der Liga gegeneinander spielen. Der FC Barcelona stand zuletz fünfmal in Folge im Copa-Finale, zuletzt scheiterten die Katalanen 2014 - an Real