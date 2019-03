Vorhang auf zum nächsten Clasico!

Nur drei Tage nach dem Duell im Halbfinale der Copa del Rey treffen Champions-League-Sieger Real Madrid und der verhasste Erzrivalen FC Barcelona erneut aufeinander.

Im Ligaduell am Samstagabend (El Clasico: Real Madrid - FC Barcelona am Samstag ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) bietet sich Lionel Messi und Co. nun eine wahrhaft historische Chance.

Barca vor historischem Triumph

Mit einem erneuten Sieg in Madrid könnte der FC Barcelona die Clasico-Bilanz auf seine Seite ziehen - zum ersten Mal seit 87 (!) Jahren.

Und ganz nebenbei auch Reals zweiten Titeltraum zum Platzen bringen: Bei dann zwölf Punkten Rückstand auf Barca wäre auch die Meisterschaft wohl nur noch rechnerisch denkbar (DATENCENTER: Die Tabelle).

Durch den klaren 3:0-Sieg am Mittwoch gelang den Katalanen im direkten Vergleich der Ausgleich - zum ersten Mal seit August 2012. 95 Mal siegte Real, 95 Mal gewann Barca, 51 Duelle endeten unentschieden.

Ter Stegen in überragender Form

Gefeierter Held im Estadio Santiago Bernabeu war Marc-Andre ter Stegen. Der Nationaltorhüter machte zahlreiche Großchancen der "Königliche" mit starken Parade zunichte.

Spiele wie der Clasico gegen Real mit Toni Kroos haben für ter Stegen einen hohen Wert. In erster Linie will er den Abstand mit Barca (57 Punkte) auf Atletico (50) und Real (48) weiter vergrößern.

"Der Vorsprung wirkt komfortabel, mit Real und Atletico ist aber immer zu rechnen", sagte er.

