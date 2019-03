Die Auswirkungen des Zidane-Comebacks auf Reals-Transferpolitik zum Durchklicken:

"Zizou" is back: Zinedine Zidane ist erneut Trainer von Real Madrid. Er soll die Königlichen, die nach seinem Abgang in eine tiefe Depression verfallen waren, wieder in die Spur führen.

Ein Grund für das Zidane-Aus vor 10 Monaten soll gewesen sein, dass der Franzose seine Wunschspieler nicht bekam. Das soll sich nun ändern. Reals Präsident Florentino Perez soll dem Franzosen hochkarätige Transfers zugesichert haben.

Doch auch auf aktuelle Real-Stars wirkt sich das Zidane-Beben aus. Und auf die Bundesliga. SPORT1 gibt einen Überblick.