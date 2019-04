Nicht nur in der Bundesliga kommt es zum großen Showdown. Auch in Spanien stehen sich die beiden besten Klubs in der Meisterschaft gegenüber.

Tabellenführer FC Barcelona und Verfolger Atletico Madrid bestreiten das Samstagabendspiel (Fußball, La Liga: FC Barcelona - Atletico Madrid ab 20.45 Uhr im LIVETICKER). Sollte sich Barcelona durchsetzen, hätten die Katalanen einen Vorsprung von elf Punkten auf Platz zwei.

Bildergalerie Die besten Fußballer aller Zeiten 17 Bilder

Das Hinspiel endete im vergangenen November mit einem Unentschieden (1:1). Nachdem Diego Costa Atletico in der zweiten Halbzeit in Führung geschossen hatte, glich Barcelona mit einem Last-Minute-Tor durch den Ex-Dortmunder Ousmane Dembele noch aus.

Anzeige

DAZN gratis testen und den Showdown in La Liga live erleben | ANZEIGE

Situation an der Tabellenspitze wie im Vorjahr

Die Ausgangslage in diesem Jahr gleicht dem Bild aus der Vorsaison. Damals endete auch das erste Aufeinandertreffen beider Vereine mit einem 1:1-Unentschieden. Das zweite Duell entschied schließlich Barcelona dank eines Messi-Freistoßes mit 1:0 knapp für sich. Die Meisterschaft holte sich das Team ebenfalls überlegen mit einem Vorsprung von 14 Punkten.

Egal, ob im Pokal oder der Liga - die Duelle zwischen Barcelona und Atletico sind meistens ein enger Kampf auf Augenhöhe. Unentschieden waren in der Vergangenheit keine Seltenheit.

Jetzt das aktuelle Trikot von Barcelona bestellen - hier geht's zum Shop! | ANZEIGE

Am vergangenen Wochenende hatte der FC Barcelona des Stadtduell gegen Espanoyl Barcelona gewonnen. Unter der Woche folgte ein torreiches 4:4-Unentschieden gegen den FC Villareal. In beiden Partien traf Superstar Lionel Messi, der in der Liga schon 32 Saisontore erzielt hat.

Nach einer 0:2-Niederlage gegen Athletic Bilbao konnte Atletico in den vergangenen sieben Tagen zwei Triumphe für sich verbuchen (La Liga: Spielplan und Ergebnisse).

Stream: DAZN

Ticker: SPORT1.DE