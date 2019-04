Interviews mit Lionel Messi haben Seltenheitswert. Der argentinische Superstar vom FC Barcelona zieht sich gern aus der Öffentlichkeit zurück und lässt lieber seine Füße auf dem Platz sprechen.

Die spanische As hat nun ein Interview des damals 13-jährigen Messi mit der argentinischen Zeitung Diario La Capital ausgegraben, das in seiner Heimat viral geht. Der damalige Teenager spielte im Jahr 2000 für die Jugendakademie von Newell's Old Boys, wenige Monate später wechselte er zur weltbekannten La Masia Barcas.

In dem Gespräch gibt der junge Messi auf bestimmte Stichworte kurze Antworten. So würde er später gerne den Beruf des Sportlehrers ausüben, sein Lieblingsessen sei "Hähnchenfleisch mit Soße". Beim Wort "Model" antwortete er mit der österreichisch-stämmgen Nicole Neumann, sein Hobby sei "Musik hören".

Messis Traum von der Nationalmannschaft

Schon zu dieser Zeit konnten die großen Ziele des Argentiniers herausgehört werden, so bezeichnete er einen Einsatz für die Nationalmannschaft als "Traum"; sein "Ziel" sei es, in der ersten Liga zu spielen.

Messi betonte im Interview auch seine Nähe zur Kirche, so bezeichnete er die Bibel als Lieblingsbuch, neben seinem Vater sei auch Priester "Claudio" ein Held für ihn.

Der heute 31-Jährige wurde später fünfmal Weltfußballer und gilt für viele als bester Fußballer aller Zeiten.