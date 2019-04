Mit grandiosen Leistungen hat Marc-Andre ter Stegen nicht nur das Herz der Fans des FC Barcelona erobert, sondern offensichtlich auch das seines Präsidenten.

Wie Josep Maria Bartomeu der digitalen Ausgabe der Süddeutschen Zeitung sagte, sei der deutsche Nationaltorhüter seiner Meinung nach "der beste Torwart der Welt". "Seine Persönlichkeit, seine Wesensart ist außergewöhnlich. Wir schätzen ihn als Menschen sehr", schwärmte der 56-Jährige.Ter Stegen war mit seiner Mannschaft erst am Dienstag durch einen 3:0-Sieg gegen Manchester United erstmals seit der Saison 2014/2015 wieder ins Halbfinale der Champions League eingezogen. In 44 Pflichtspielen für die Katalanen blieb der 26-Jährige in der laufenden Spielzeit bereits 20 Mal ohne Gegentor.

Bartomeu von Messi-Verbleib überzeugt

Insbesondere sein bescheidener Lebensstil komme bei den Menschen in Barcelona gut an. So gebe es sogar Fotos von ihm, wie er in der U-Bahn fahre. Es gebe Spieler, die zu Boden gehen, wenn sie einen Fehler begehen. "Marc nicht. Er wächst an seinen Fehlern", meinte Bartomeu.Zugleich betonte der Klub-Präsident, er sei sicher, dass Lionel Messi auch langfristig bei den "Blaugrana" bleibe. Dazu will der Unternehmer den bis 2021 laufenden Vertrag mit dem argentinischen Superstar vorzeitig verlängern.

"Er kam mit zwölf Jahren hierher, jetzt ist er 31." Barça sei Messis Club, erklärte er. Sollte doch ein Verein ernsthaftes Interesse an einer Verpflichtung des Stürmers bekunden, wird dies kein billiges Unterfangen. "Ich glaube, sie liegt bei 700 Millionen Euro", sagte Bartomeu im Bezug auf die Ausstiegsklausel Messis.