Nach Real Madrids erneuter blamablen Vorstellung bei der 0:1-Niederlage beim abstiegsbedrohten Rayo Vallecano hat sich Zinedine Zidane seine Spieler vorgeknöpft.

"Heute haben wir von der ersten Minute bis zum Ende nichts getan", schimpfte der Coach nach dem Spiel. "Manchmal kann man nicht punkten, aber heute haben wir nicht einmal Chancen gehabt, nichts für unser Spiel getan. Wir müssen sehr wütend sein, und ich bin wütend, da unsere Vorstellung heute schlecht war. Und ich bin dafür verantwortlich, nicht nur die Spieler. Wir müssen uns alle dafür entschuldigen, was wir heute getan haben."

Zidane bereut Rückkehr nicht

Nach der Rückkehr nach Madrid wurde Zidane gefragt, ob er es bereue, das Team in der laufenden Saison übernommen zu haben. Immerhin waren mit Julen Lopetegui und Santi Solari bereits zwei Trainer in dieser Spielzeit an den Real-Profis gescheitert.

"Es tut mir nicht leid, im Gegenteil", sagte Zidane. "Ich muss mit diesen schwierigen Momenten wie heute leben. Aber so können wir nicht spielen. Heute war alles schlecht, die Laufbereitschaft, die Körpersprache. Sie haben ihr Spiel gespielt, aber wir haben nichts getan, um das Spiel zu gewinnen."

Allerdings verriet Zidane nicht, was er seinen Spielern nach dem Spiel erzählt hatte. "Was ich den Spielern gesagt habe, bleibt in der Kabine. Ich werde meine Spieler immer verteidigen, aber nicht heute. Wir können so nicht spielen. Aber es sind nicht nur sie, ich bin verantwortlich dafür, wie ich die Mannschaft auswähle und bereite das Spiel mit den Spielern vor. Der heutige Tag war genau das Gegenteil von dem, was geplant war. "

Real für Champions League qualifiziert

Trotz der Niederlage haben sich die Königlichen bei noch drei verbleibenden Spielen für die Champions League qualifiziert, da die Verfolger FC Sevilla (0:1 beim FC Girona) und FC Getafe (1:2 bei Real Sociedad San Sebastian) ebenfalls patzten.

Getafe (4.) als auch Sevilla (5.) haben bereits zehn Punkte Rückstand auf Real. Schon am Samstag hatte der FC Barcelona um den deutschen Nationaltorhüter Marc-Andre ter Stegen seinen 26. Meistertitel perfekt gemacht.