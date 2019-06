Die größten Real-Verkäufe unter Perez zum Durchklicken:

Real Madrid ist mitten drin im wohl größten Umbruch seiner Vereinsgeschichte. Über 300 Millionen Euro haben die Königlichen bereits in Eden Hazard (Foto), Luka Jovic, Éder Militao, Ferland Mendy und Rodrygo investiert. Spieler wie Paul Pogba oder Kylian Mbappé werden weiter gehandelt.

Im Gegenzug sollen aber auch noch einige Spieler verlassen. Auch das hat Tradition unter Real-Präsident Florentino Perez, der seit 2009 die Fäden im Klub in der Hand hält. Rund 730 Millionen Euro hat Real seitdem an Transfers eingenommen. Geht es nach Perez, wird in diesem Sommer die Marke von einer Milliarde geknackt.

So sollen Gareth Bale (Foto), Marcos Llorente, Theo Hernandez, Raul de Tomas und Mateo Kovacic rund 300 Milllionen einbringen. SPORT1 zeigt die teuersten Real-Verkäufe in der Ära Perez.