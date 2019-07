Bereits vor dem offiziellen Start in die neue Saison kommt es in New Jersey zu einem echten spanischen Klassiker.

Im Rahmen des International Champions Cup stehen sich im MetLife Stadium die beiden Rivalen Real Madrid und Atlético Madrid gegenüber (ICC: Real Madrid - Atlético Madrid, ab 2 Uhr LIVE im TV und im Livestream).

Während es für die Königlichen nach der 1:3-Niederlage gegen den FC Bayern München und dem Erfolg gegen den FC Arsenal im Elfmeterschießen bereits das dritte Spiel in den USA ist, hat der Stadtrivale eine Partie weniger auf dem Buckel. Gegen Deportivo Guadalajara aus Mexiko setzte sich die Mannschaft von Trainer Diego Simeone erst am Mittwoch knapp im Elfmeterschießen durch.

ICC: Real Madrid - Atlético Madrid, ab 2 Uhr LIVE im Free-TV auf SPORT1 und im Livestream auf SPORT1.de

Real und Atlético schlagen auf Transfermarkt zu

Bei Real dürften erneut alle Augen auf die drei neuen Offensivstars Eden Hazard, Rodrygo und Luka Jovic gerichtet sein, für die der Klub zusammen 205 Millionen Euro auf den Tisch gelegt hat. Doch auch Atlético hat auf dem Transfermarkt nicht gegeizt und ordentlich zugeschlagen.

Die 126 Millionen, die die Colchoneros für Joao Felix an Benfica Lissabon überwiesen, sind die bislang höchste Summe für einen Spieler in diesem Sommer. Gegen Guadalajara kam der 19-Jährige zuletzt zwar noch nicht zum Einsatz, langfristig soll er jedoch den zu Barca abgewanderten Antoine Griezmann ersetzen.

Ein besonderes Spiel wird es für Marcos Llorente. Der defensive Mittelfeldspieler wechselte erst vor einem Monat für eine Ablösesumme von 30 Millionen von Real zu Atlético und trifft folglich auf seine ehemaligen Weggefährten.

So können Sie Real Madrid - Atlético Madrid LIVE verfolgen:

TV: SPORT1

Stream: Sport1.de und SPORT1 App