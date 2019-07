Bodo Illgner, von 1996 bis 2001 Torwart bei Real Madrid, hat sich bei SPORT1 zur Kritik an Toni Kroos geäußert.

Die spanische Tageszeitung Marca hatte am Wochenende nach dem 3:7 im Testspiel gegen Atlético Madrid in einer Umfrage wissen wollen, welcher Star das Team verlassen solle. Daraufhin wählten 71 Prozent den deutschen Nationalspieler aus - nur Marcelo (72 Prozent) und Lucas Vazquez (73 Prozent) kamen auf höhere Werte.

"Es ist bedenklich und gefährlich, dass überhaupt diese Umfrage gestartet wurde", sagt Illgner. "Wenn dieser Stein in Madrid ins Rollen kommt, dann ist er schwer aufzuhalten."

Illgner, der in Spanien lebt, räumt allerdings ein, dass die Kritik an Kroos "teils berechtigt" sei, "weil er in der vergangenen Saison nicht gut gespielt hat und wer hat das schon bei Real."

Kroos ein Bauernopfer?

Doch Kroos als Bauernopfer für die schlechte Leistung gegen Atletico hinzustellen, wäre falsch. "Diese Umfrage kann man natürlich mit allen Spielern machen, vielleicht Karim Benzema ausgenommen", erklärt Illgner.

"Er war unter den Blinden halbwegs der Einäugige mit seiner Leistung, selbst Thibaut Courtois, Sergio Ramos, Marcelo waren alle nicht toll. Diese Umfrage hätte man also genauso gut für Ramos machen können. Da wird es nicht gemacht, weil er Spanier ist."

Illgner ist davon überzeugt, dass Kroos zu alter Stärke zurückfinden wird. "Er wird sein gutes Spiel finden, sobald bei Real insgesamt die Leistungskurve wieder nach oben geht."

Und weiter: "Es gibt ja auch gar keine Gründe, warum er da dauerhaft nicht gut spielen sollte, es sei denn er fühlt sich dort auch tatsächlich nicht mehr wohl. Eins ist klar: Real muss nach dem schlechten Ergebnis gegen Atlético jetzt Gas geben. Sie stehen unter Druck und müssen zeigen, dass es aufwärts geht. Da ist Zinédine Zidane (Real-Coach; d. Red.) jetzt sehr gefordert."

Schon am Dienstagabend geht es für die Königlichen im Audi Cup in der Münchner Allianz Arena gegen Tottenham Hotspur (ab 18 Uhr im LIVETICKER). Da werden Kroos und Co. zeigen wollen, dass sie es besser können. Das zweite Spiel bestreiten der FC Bayern und Fenerbahce Istanbul (ab 20.30 Uhr im LIVETICKER).