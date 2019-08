Athletic Bilbao - FC Barcelona 1:0

38-Jähriger schockt Barca mit Seitfallzieher 38-Jähriger schockt Barca mit Seitfallzieher

Der FC Barcelona setzt seinen Liga-Start bei Athletic Bilbao in den Sand. Ausgerechnet Oldie Aritz Aduriz lässt die Katalanen alt aussehen - und das höchst artistisch.

Celta Vigo - Real Madrid 1:3

Kroos packt Hammer aus! Traumtor krönt Real-Gala Kroos packt Hammer aus! Traumtor krönt Real-Gala

Highlights ohne Ende im ersten Real-Spiel der Saison: Gareth Bale und Toni Kroos glänzen, Luka Modric fliegt und Luka Jovic feiert sein Debüt in La Liga.

FC Valencia - Real Sociedad 1:1

Elfer-Irrsinn in Valencia! Hier fällt der Ausgleich in Minute 101 Elfer-Irrsinn in Valencia! Hier fällt der Ausgleich in Minute 101

Der FC Valencia erlebt einen Alptraum-Start in die Saison. In der Nachspielzeit können die Gastgeber per Elfmeter alles klarmachen - doch dann kommt es ganz anders.

FC Villarreal - FC Granada 4:4

Wildes Acht-Tore-Spektakel in Villarreal Wildes Acht-Tore-Spektakel in Villarreal

Zum La-Liga-Auftakt geht es zwischen Villarreal und Granada richtig zur Sache. Die Hausherren führen zwischenzeitlich mit zwei Toren, doch Granada gibt sich nicht auf.

Atlético Madrid - FC Getafe 1:0

Félix mit Ausrufezeichen bei Liga-Premiere Félix mit Ausrufezeichen bei Liga-Premiere

Das portugiesische Wunderkind João Félix holt mit einem überragenden Eins-gegen-Eins einen Elfmeter raus. Doch dann scheitert der Kollege vom Punkt.