Casemiro überzeugt bei Real Madrid seit Jahren mit guten Leistungen und entwickelte sich zu einem der besten defensiven Mittelfeldspieler der Welt.

Aus der Mannschaft von Zinedine Zidane, mit der er bereits viermal die Champions League gewann, ist der Brasilianer nicht mehr wegzudenken.

Wie der 27-Jährige im Interview mit MOVISTAR+ mitteilte, lagen seine Anfänge aber auf einer ganz anderen Position und sein Weg zum Mittelfeldstar war durchaus kurios.

Probetraining Grund für Positionswechsel

Seit Jahren dirigiert Casemiro das Mittelfeld des spanischen Rekordmeisters.

Doch, dass er auf dieser Position auf hohem Niveau agieren kann, hat einen kuriosen Grund und ist eher dem Zufall zu verdanken.

Ursprünglich war die angestammte Position des brasilianischen Nationalspieler nämlich der Sturm.

Viele Kinder wollten Stürmer spielen

"Ich kam beim FC São Paulo an, da war ich elf oder zwölf Jahre alt. Über 300 Kinder waren da. Es war ein Probetraining und sie haben damals 50 Spieler ausgewählt", so der 27-Jährige.

Um aus der großen Gruppe aus talentierten Spielern heraus zu stechen, musste Casemiro Geschick beweisen und einen klugen Plan entwickeln.

Casemiro (l.) gewann mit Real Madrid und Trainer Zidane mehrfach die Champions League © Getty Images

"Ich habe vorne gespielt, weil ich eine gute Physis hatte. Ich kann mich noch daran erinnern, wie der Trainer gefragt hat, wer als Torwart spielen würde - daraufhin haben drei Leute ihre Hände gehoben. Als er dann gefragt hat, wer im Sturm spielt, waren es 50 Kinder, die sich gemeldet haben. Ich habe meine Hand unten gelassen. Die Konkurrenz war immerhin sehr groß."

Entscheidung für das defensive Mittelfeld

Im Anschluss blieben Casemiro nicht mehr allzu viele Positionen übrig.

"Als der Trainer dann gefragt hat, wer als 'Zehner' spielt, haben sich wieder 50 gemeldet. Auf die anschließende Frage, wer defensiver Mittelfeldspieler ist, haben jedoch nur noch acht ihre Hand gehoben."

In dem Moment wurde dem Brasilianer klar, dass das seine Chance ist und so sagte er zum Trainer: "Ich, ich bin ein defensiver Mittelfeldspieler."

Trainer glaubten ihm nicht

Geglaubt haben ihm die Trainer in Brasilien dies jedoch nicht.

"Sie haben daraufhin beharrt und gesagt, dass ich wegen meiner Statur einem Stürmer gleiche. Ich habe ihnen aber klar gemacht, dass dem nicht so sei und ich ein defensiver Mittelfeldspieler bin. So fing alles an."

Casemiro kam 2013 aus seiner brasilianischen Heimat vom FC São Paulo zu den Königlichen.

Bei seinem ersten Champions-League-Triumph 2014 spielte Casemiro noch eine untergeordnete Rolle. In der folgenden Saison wurde er an den FC Porto ausgeliehen. Nach seiner Rückkehr wurde er bei den Madrilenen zum Stammspieler und Leistungsträger.