Das spanische Überraschungsteam FC Granada hat den Vertrag mit Trainer Diego Martinez vorzeitig um ein Jahr bis 2021 verlängert. Das teilte der Aufsteiger am Mittwoch mit.

Der 38-jährige Martinez hatte Granada im vergangenen Jahr übernommen und direkt den Aufstieg in die Primera Division geschafft. In dieser Spielzeit gewann er mit Granada unter anderem gegen den FC Barcelona, zeitweise führte sein Team sogar die Liga an. Nach zuletzt drei Niederlagen in Serie ist Granada derzeit Achter.