Am vergangenen Wochenende erzielte Luka Jovic gegen CD Leganés sein erster Tor für Real Madrid und befreite sich damit selbst vom großen Druck, der auf ihm lastete.

"Es war nicht einfach, ich habe lange darauf gewartet. Ich stand unter großem Druck, aber ich war mir meiner Qualität bewusst und wusste, dass es nur eine Frage der Zeit ist", erklärte der Stürmer nun in einem Interview mit der serbischen Sportzeitung Sportski zurnal.

Jetzt das aktuelle Trikot von Real Madrid bestellen - hier geht's zum Shop! | ANZEIGE

Anzeige

Nach neun Spielen ohne Torerfolg stand der Serbe bei den Königlichen bereits in der Kritik und wurde von der spanischen Presse aufgrund seiner Torflaute sogar als "unproduktivster Real-Einkauf der vergangenen Jahre" deklariert.

Jovic will Real helfen, "alle Ziele zu erreichen"

"Es war eine schwierige Zeit für mich, für meine Karriere. Obwohl niemand an meiner Qualität gezweifelt hat, weder ich noch die mir nahestehenden Personen, wie meine Teamkollegen und mein Trainer, war die Öffentlichkeit sehr hart und es war nicht angenehm, diese Artikel zu lesen", verdeutlichte er in einem anderen Interview mit der Zeitung Novosti.

Kraft zog der 21-Jährige in dieser schweren Phase vor allem aus dem eigenen Antrieb, es allen zu beweisen. "Ich war in erster Linie von dem Wunsch motiviert, den Leitern des größten Klubs der Welt zu zeigen, dass sie sich nicht geirrt haben, mich zu holen. Und auch von der Unterstützung der mir am nächsten stehenden Menschen, die jeden Tag bei mir sind", sagte er.

DAZN gratis testen und internationale Fußball-Highlights live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Für die Zukunft erhofft sich Jovic, der im Sommer für 60 Millionen Euro von Eintracht Frankfurt nach Madrid gewechselt war, Real helfen zu können, "alle ihre Ziele zu erreichen".