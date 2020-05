Was macht eigentlich Arturo Vidal?

Zuletzt wurde anstatt mit ihm mehr über den "Krieger" gesprochen. Zum einen gab es Gerüchte, Inter Mailand sei am Mittelfeldspieler des FC Barcelona interessiert.

Zum anderen schrieb Ex-Teamkollege Giorgio Chiellini in seiner Auto-Biografie über den Chilenen, dass "Alkohol ein bisschen seine Schwäche war".

Vidal: "Besser als je zuvor"

Nun hat sich Vidal bei einem Instagram-Live selbst zu Wort gemeldet und erstmals seit langem auch über seine Zukunft gesprochen.

"Ich bin sehr glücklich und fühle mich in Barcelona wohl, natürlich möchte ich bleiben. Ich bin jetzt besser vorbereitet als je zuvor. Ich bin froh, dass wir eine gute Mannschaft haben und ich tolle Freunde in der Kabine habe", erzählte der 33-Jährige.

Ans Aufhören denkt er noch lange nicht: "In meiner ganzen Karriere hatte ich noch nie so viel Zeit, mich vorzubereiten. Ich habe mir vorgenommen, meine Karriere so lange wie möglich zu verlängern." Insgesamt fühle er sich "körperlich großartig, besser als je zuvor."

Vidal: "Noch zwei Monate Arbeit"

Im Gegensatz zur Bundesliga pausiert die spanische Liga noch, ein Datum für die Wiederaufnahme des Spielbetriebs gibt es noch nicht. Trotzdem glaubt Vidal daran, dass die Saison sowohl national als auch international noch zu Ende gespielt wird:

"Ich fühle mich bereit für das, was kommt, sowohl in der Champions League als auch in der Liga. Wir sind Erster und haben auch gute Möglichkeiten, in der Champions League weiterzukommen. Es liegen noch zwei Monate an Fußball vor uns, in denen wir alles geben müssen", sagte er.

Vidal vom FC Bayern zu Barcelona

Bayer Leverkusen hatte Vidal 2007 aus Chile nach Europa geholt, 2011 erfolgte sein Wechsel zu Juventus, 2015 kehrte er zurück in die Bundesliga, allerdings zum FC Bayern.

Nach drei Jahren in München wechselte Vidal nach Barcelona. In dieser Saison absolvierte er dort bislang 31 Pflichtspiele, gehört allerdings meist nicht zur Startformation. Vidals Vertrag bei Barca läuft noch bis 2021, zuletzt wurde berichtet, dass die Katalanen den Mittelfeldspieler gerne verkaufen würden.