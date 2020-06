Diego Costa hat Atlético Madrid beim Restart der spanischen La Liga vor einer Niederlage bewahrt und bei seinem Torjubel eine schöne Geste gezeigt.

Der 31-jährige Brasilianer sorgte gegen Athletic Bilbao in der 39. Minute für den Anschluss zum 1:1 und hielt danach ein Trikot von Virginia Torrecilla der Atlético-Frauen in die Luft, da diese vor drei Wochen wegen eines Gehirntumors operiert werden musste.

Zuvor traf Bilbaos Stürmer Iker Muniain in der 37. Minute zur 1:0-Führung.

In Spanien wurde am Donnerstag der Spielbetrieb wieder aufgenommen. Atlético belegt aktuell den sechsten Rang, der FC Barcelona führt die Tabelle an.