Nach der Bundesliga kehrt mit der spanischen La Liga die zweite große Fußball-Liga aus der Corona-Zwangspause zurück. Unter strengen Hygiene-Vorschriften rollt ab Donnerstag der Ball wieder, den Auftakt macht das Sevilla-Derby zwischen dem FC und Betis. (La Liga: FC Sevilla - Betis Sevilla heute ab 22 Uhr im LIVETICKER)

"Wir haben alles auf den letzten Millimeter genau geplant", sagte Liga-Chef Javier Tebas und behauptete, dass das Infektionsrisiko bei "praktisch Null" liege. Auf die Spieler um Messi und 2014-Weltmeister Toni Kroos von Real Madrid wartet ein Mammut-Programm: Die elf restlichen Spieltage sollen innerhalb von rund fünf Wochen absolviert werden.

Kritik an Fortsetzung der Saison in La Liga

Einige Spieler übten zuletzt starke Kritik an der Fortsetzung der Saison, sie sprachen von "Angst" und fühlten sich gehetzt. Doch auch in Spanien, das vom Coronavirus massiv getroffen wurde, war der wirtschaftliche Druck hinter der Entscheidung groß. Durch einen Saisonabbruch wäre den Klubs laut Tebas ein finanzieller Schaden von rund einer Milliarde Euro entstanden.

Wie in der Bundesliga müssen auch in Spanien strenge Auflagen eingehalten werden. Die Spieler werden innerhalb von 24 Stunden vor dem Anpfiff auf das Coronavirus getestet.

Die Gästeteams nutzen exklusive Flüge und Hotels, bevor sie in zwei Bussen in die Stadien fahren, um sicherzustellen, dass der vorgeschriebene Abstand eingehalten werden kann. Die Profis der Heimmannschaft fahren in ihren privaten Autos zum Spiel. Vor dem Spiel wird dann bei allen noch einmal Fieber gemessen.

FC Sevilla klar vor Betis

Die Umkleidekabinen werden vor, während und nach den Spielen desinfiziert und gelüftet. Nur 270 Personen haben Zutritt zu den Stadien, darunter sind auch die Spieler, Offizielle, Ärzte, Sicherheitspersonal sowie Medienvertreter.

Beim Auftaktspiel, dem Derbi Sevillano, könnten die Vorzeichen unterschiedlicher kaum sein. Während der FC als Tabellendritter bei 47 Punkten steht und klar auf Kurs internationales Geschäft fährt, haben sich die Grüßn-Weißen noch nicht aller Abstiegssorgen entledigt.

Acht Punkte beträgt der Vorsprung von Betis (12.) auf den 18. Tabellenplatz. Bei noch elf ausstehenden Spieltagen kann noch viel passieren.

