Auch in La Liga neigt sich die Saison dem Ende zu. Am vorletzten Spieltag kann Real Madrid gegen den FC Villarreal mit einem Sieg die 34. Meisterschaft perfekt machen. (La Liga: Real Madrid - FC Villarreal um 21.00 Uhr im LIVETICKER)

Verfolger Barcelona will das im heimischen Camp Nou gegen CD Osasuna unbedingt verhindern, ist aber auf Schützenhilfe von Villarreal angewiesen. Vier Punkte trennen den Tabellenführer Real Madrid vor den letzten beiden Spielen vom FC Barcelona.

Mit dem neunten Sieg in Folge untermauerten die Königlichen am Wochenende ihre bärenstarke Form, gegen den FC Granada gelang ein 2:1-Erfolg. Der Abgang von Superstar Cristiano Ronaldo scheint endgültig vergessen zu sein, blickt man auf die Bandbreite der madrilenischen Torschützen.

Die aktuell 65 Tore in der Liga teilen 21 Madrilenen unter sich auf - das ist Rekord in der Liga. Und während es vorne wie geschmiert läuft, hatte auch Torwart Thibaut Courtois zuletzt wieder reichlich Grund zur Freude: Vor dem 2:1 gegen Granada blieb der Belgier fünf Mal in Folge ohne Gegentor.

Doch Real-Kapitän Sergio Ramos will den Tag nicht vor dem Abend loben und mahnt zur Konzentration: "Wir haben noch nichts gewonnen, auch wenn man auf dem Platz die Lust der Mannschaft auf den Liga-Titel sieht. Es liegt an uns und es sind noch Punkte zu vergeben, die wir einfahren wollen. Die Liga ist der Triumph der Konstanz, der täglichen Arbeit."

Ein bisschen Hoffnung lässt der 34-Jährige trotzdem durchblicken: "Hoffentlich können wir den Titel am Donnerstag feiern."

Das dürfte insbesondere auch der Real-Mitarbeiter hoffen, der am Mittwochabend etwas voreilig bereits das Meister-Trikot im Fanshop zum Verkauf angeboten und damit für eine peinliche Panne gesorgt hatte.

Barca empfängt Osasuna

Das Prinzip Hoffnung wird dieser Tage derweil auch beim FC Barcelona groß geschrieben. Nachdem Barca die Führung vor dem Restart innerhalb von zwei Spielen wieder verspielt hatte, können die Mannen um Superstar Lionel Messi die Meisterschaft aus eigener Kraft nicht mehr gewinnen. (La Liga: FC Barcelona - CA Osasuna um 21.00 Uhr im LIVETICKER)

In dieser Saison scheint es beim FC Barcelona nicht richtig zu laufen. Die schlechteste Punktausbeute seit der Saison 2007/08 steht aktuell auf dem Tableau. Darüber hinaus steht Coach Quique Setién unter Dauerbeschuss, obwohl Barca-Boss Bartomeu sich vergangene Woche öffentlich hinter den Chef-Trainer stellte.

Die Gerüchte um eine Verpflichtung der Spieler-Legende Xavi kochen immer wieder hoch. Mit nun vier Punkten Abstand bei zwei ausstehenden Spielen können die Katalanen rein rechnerisch aber immer noch an Madrid vorbeiziehen.

Gegner Osasuna jedenfalls steht in der Mitte der Tabelle und hat mit einer ausgeglichenen Bilanz von zwölf Siegen und zwölf Niederlagen nichts mehr mit dem Abstieg zu tun. Im Hinspiel konnten sie dem FC Barcelona immerhin ein 2:2 abluchsen.

Noch ist die Meisterschaft in der spanischen Liga also nicht endgültig entschieden - doch spielt Real Madrid auch in den letzten beiden Spielen in dieser rekordverdächtigen Form, gibt es für die Katalanen aus Barcelona nicht mehr viel zu holen. Zumal ein Sieg gegen Villarreal der Zidane-Elf ja bereits reicht.

