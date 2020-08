Neuer Coronafall beim FC Barcelona!

Neuzugang Miralem Pjanic wurde positiv auf COVID-19 getestet. Das teilten die Katalanen am Sonntag mit.

Pjanic nach positivem Coronatest in Selbstisolation

Der Offensivspieler, der von Juventus Turin zu Barca wechselt, fühle sich den Klubangaben zufolge gut und befinde sich in Selbstisolation. Pjanic werde demnach erst in 15 Tagen nach Barcelona reisen.

Der 30-Jährige war für 60 Millionen Euro plus möglicher Bonuszahlungen von fünf Millionen Euro im Tausch mit Arthur von Juventus Turin zu den Katalanen gewechselt. Zum Aufgebot Barcas, das in der Champions League 2:8 gegen Bayern München verloren hatte, hatte er in der Königsklasse noch nicht gehört.

Zu Beginn der Vorbereitung Anfang August hatten die Katalanen bereits zwei Coronafälle innerhalb des Teams vermeldet. Der Ex-Schalker Jean-Clair Todibo und Abwehrspieler Samuel Umtiti wurden positiv getestet.