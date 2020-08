Der spanische Nationalspieler Mikel Oyarzabal ist positiv auf das Coronavirus getestet worden und wird deshalb beim Nations-League-Spiel gegen Deutschland am kommenden Donnerstag in Stuttgart (UEFA Nations League: Deutschland - Spanien am Do. ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) fehlen.

Dies teilte der 23-Jährige vom spanischen Erstligisten Real Sociedad San Sebastian am Sonntag über Instagram mit. Der spanische Fußballverband RFEF gab am Abend bekannt, dass Gerard Moreno vom spanischen Erstligisten FC Villareal nachnominiert wird.

"Ich muss nun ein paar Tage zu Hause bleiben und kann nicht mit zur Nationalmannschaft fahren", schrieb Oyarzabal, der 2019 in sechs von zehn EM-Qualifikationsspielen für Spanien zum Einsatz kam (zwei Tore).

Im vergangenen Sommer wurde der gebürtige Baske mit der U21 Europameister.