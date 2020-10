Der FC Getafe empfängt am 6. Spieltag von La Liga den Vizemeister FC Barcelona im heimischen Coliseum Alfonso Pérez.

Allerdings wird der Tabellensiebte der spanischen Eliteliga dabei unter einer anderen Bezeichnung auflaufen (ab 21 Uhr im LIVETICKER). Vor dem Duell mit den Superstars strich Getafe die ersten beiden Silben aus dem eigenen Namen und nennt sich schlicht "Fe".

Es ist das spanische Wort für Glauben, das bis nach dem Spiel überall als offizieller Name verwendet werden soll. Mit der temporären Namensänderung will der Klub in Zeiten von Corona ein Zeichen setzen. "An diesem Wochenende ändern wir unseren Namen, um die Welt an das einzige zu erinnern, was wir nicht verlieren können", heißt es in einer Mitteilung.

Und weiter: "Unser Verein ändert seinen Namen, um die Welt darum zu bitten, nicht den Glauben zu verlieren. Die Situation, die wir weltweit gerade erleben, ist außergewöhnlich." Getafe könne nicht weiter gleichgültig sein und habe deswegen entschieden, eine positive Botschaft in die Welt zu senden.

Nicht den Glauben zu verlieren, bedeute, alles zu gewinnen.

Getafe ist ein Vorort der spanischen Hauptstadt Madrid. Die Region wurde von der Pandemie hart getroffen und befindet sich derzeit im Lockdown.