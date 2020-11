Der spanische Erstligist Celta Vigo hat sich am Montag von Trainer Oscar Garcia (47) getrennt. Der Traditionsklub belegt nach dem 1:1 am Freitag beim FC Elche nur den 17. Tabellenplatz in La Liga. In neun Meisterschaftsspielen gelang nur ein Sieg. (Tabelle der spanischen La Liga)

Garcia, ehemaliger Chefcoach von Red Bull Salzburg, hatte erst vor Kurzem seinen Vertrag um zwei Jahre verlängert. Der Nachfolger ist noch nicht bestimmt.

