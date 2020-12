Veredelt Real Madrid im Stadtderby die erfolgreiche Woche? (Ergebnisse und Spielplan von La Liga)

Nach einem 1:0 beim FC Sevilla in La Liga und dem 2:0 gegen Borussia Mönchengladbach, das das Weiterkommen in der Champions League sicherte, treffen die Königlichen am Samstag in der Liga nun auf Atlético Madrid (21 Uhr: Real Madrid - Atlético Madrid im LIVETICKER)

Und das Duell ist durchaus wegweisend, Real steht unter Druck. Denn mit 20 Punkten nach elf Spielen hinkt das Team von Zinedine Zidane den Erwartungen als Vierter hinterher.

Atlético dagegen ist nach zehn Partien noch ungeschlagen und thront mit 26 Zählern an der Tabellenspitze. Mit einem Sieg bei Real könnte die Mannschaft von Diego Simeone den Rivalen also auf neun Punkte distanzieren – mit einem Spiel in der Hinterhand. Am Mittwoch erreichte Atlético durch ein 2:0 beim FC Salzburg die K.o.-Runde der Champions League. (La Liga: Tabelle)

Den Madrider Teams geht es in der Liga deutlich besser als dem FC Barcelona, der mit 14 Punkten nur Neunter ist.

