Auf dem Weg zum elften Meistertitel in Spanien hat Tabellenführer Atletico Madrid zum zweiten Mal binnen vier Tagen gegen UD Levante gepatzt. Nach dem 1:1 im Mittwoch in einem Nachholspiel unterlagen die Rojiblancos am Samstag mit 0:2 (0:1). Jose Morales (30.) und Jorge de Frutos (90.+5) trafen für den Underdog.

Der Vorsprung des Tabellenführers könnte am Abend auf drei Punkte zusammenschrumpfen, wenn Stadtrivale Real Madrid bei Real Valladolid antritt.