Der FC Barcelona tüftelt weiter fleißig am Kader für die neue Saison - und gibt nun erneut ein Eigengewächs ab.

Die Katalanen haben sich mit dem FC Getafe auf einen Transfer der 23 Jahre alten Carlos Alená geeinigt.

Dies teilte der Verein am Samstagmorgen offiziell mit. Demnach habe sich Barca jedoch eine Rückkaufoption, ein Vorkaufsrecht sowie 50 Prozent einer möglichen Weiterverkaufssumme gesichert.

Alená hat beim FC Getafe einen Vertrag über fünf Jahre unterschrieben. Über die Ablösesumme machten beide Vereine keine Angaben.

Alená konnte sich bei Barcelona nicht durchsetzen

Alená spielte seit der U16 für die Blaugrana, sein Profidebüt gab er in der Saison 2016/17. Der ehemalige U21-Nationalspieler konnte sich in der ersten Mannschaft des FC Barcelona jedoch nicht durchsetzen und wurde bereits vergangene Saison in der Rückrunde an den FC Getafe ausgeliehen.

In 22 Spielen für Getafe erzielte Alená zwei Treffer und bereite zwei weitere vor.

Durch den Verkauf treibt der FC Barcelona den Kaderumbruch nun weiter voran. Mit Juan Miranda gab der FC Barcelona erst kürzlich ein Eigengewächs an Betis Sevilla ab.

Neben Alená und Miranda haben die Katalanen auch Júnior Firpo, Jean-Clair Todibo und Matheus Fernandez in diesem Transferfenster verkauft. Auch die Zukunft von Superstar Lionel Messi, dessen Vertrag kürzlich ausgelaufen ist, bleibt weiterhin offen.