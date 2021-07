Der spanische Rekordmeister Real Madrid hat den Vertrag mit Verteidiger Nacho um zwei Jahre bis 2023 verlängert.

Das gab der Verein am Donnerstag bekannt. Der 31-Jährige wechselte bereits in der Jugend zu den Königlichen und gehört dem Verein seit 2001 an.

In der abgelaufenen Spielzeit kam Nacho 24-mal in der spanischen Liga und achtmal in der Champions League zum Einsatz.