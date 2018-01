Paris Saint-Germain muss am Sonntag (21 Uhr im LIVETICKER) im Auswärtsspiel bei Olympique Lyon auf Superstar Neymar verzichten.

Der 222 Millionen Euro teure Brasilianer kann wegen Schmerzen im rechten Oberschenkel nicht spielen, teilte Tabellenführer PSG am Samstag mit.

Mit einem Sieg im Spitzenspiel könnte das Team von Kevin Trapp, Julian Draxler und Co. einen großen Schritt in Richtung Titel machen: Abgesehen von Olympique Marseille, das bereits am Freitag mit 2:0 bei SM Caen gewinnen konnte und derzeit ein Spiel mehr auf dem Konto hat, ist Lyon ärgster Verfolger von PSG.

Sollten die Pariser (56 Punkte) das Gipfeltreffen gewinnen, hätten sie an der Tabellenspitze bereits zwölf Punkte Vorsprung auf Marseille (47) und sogar 14 auf Lyon (45).

Auf der anderen Seite könnte OL den Rückstand mit einem Sieg auf acht Punkte verkürzen und zumindest noch mal für einen Hauch von Spannung im Titelkampf der Ligue 1 sorgen.