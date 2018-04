AS Saint-Etienne - Paris Saint-Germain 1:1

Slapstick-Eigentor rettet PSG einen Zähler

Paris Saint-Germain schrammt bei AS Saint-Etienne nur knapp an einer Pleite vorbei, kommt erst in der Nachspielzeit dank eines Eigentors noch zum Ausgleich. Edinson Cavani blamiert sich mit einem Mega-Fehlschuss.

AS Monaco - FC Nantes 2:1

Traumtor-Alarm bei Mbappe-Besuch

Nantes wittert durch einen Klasseschuss schon eine Überraschung beim AS Monaco. Doch dann wenden Falcao und Rony Lopes noch das Blatt zugunsten des Favoriten - vor den Augen des begeisterten Ex-Spielers Kylian Mbappe.

SC Amiens - SM Caen 3:0

Das gibt’s doch nicht! Den muss man machen

Amiens spielt wie aus einem Guss und verbucht einen wichtigen Erfolg im Kampf um den Klassenkampf. Auch ein kurioser Fehlschuss sorgt am Ende für Erheiterung.

Angers SCO - Racing Straßburg 1:1

Aktiv oder passiv? Abseitstor sorgt für Diskussionen

Angers erwischt gegen Aufsteiger Straßburg einen Start nach Maß, gerät dann aber mächtig ins Wanken und muss den Ausgleich hinnehmen. Aufregung gibt es in der Schlussphase um ein Abseitstor.

Girondins Bordeaux - OSC Lille 2:1

Dicker Torwart-Bock bringt Bordeaux in die Spur

Kellerkind OSC Lille legt bei Girondins Bordeaux gut los und träumt schon von einem Dreier. Doch dann wird der Torwart zum Flutschfinger und patzt.

EA Guingamp - ES Troyes AC 4:0

Böse Klatsche für Troyes

EA Guingamp lässt Troyes keine Chance und stürzt den Klassenneuling in noch größere Abstiegsnöte. Entscheidend ist auch das Joker-Händchen des EA-Trainers bei einer Einwechslung.

FC Toulouse - Dijon FCO 0:1

Mega-Parade sichert Dijon den Sieg

Mit einer starken Parade hält Dijon-Keeper Reynet den Sieg gegen Toulouse fest. Für das Tor des Tages sorgt Chang-Hoon Kwon.

OGC Nizza - Stade Rennes (15 Uhr)

FC Metz - Olympique Lyon (17 Uhr)

Olympique Marseille - Montpellier (21 Uhr)