Neven Subotic ist mit AS Saint-Etienne in der französischen Ligue 1 weiter auf dem Vormarsch.

Der Rekordmeister gewann zum Auftakt des 35. Spieltags bei HSC Montpellier mit 1:0 (1:0) und baute damit seine Erfolgsserie auf 13 Ligapartien ohne Niederlage aus.

Der frühere Dortmunder Subotic, der im Winter ablösefrei nach Saint-Etienne wechselte, bleibt damit weiterhin ungeschlagen.

Dank des Erfolgs kletterte ASSE vorerst auf den fünften Tabellenplatz, der zur Teilnahme an der Europa League berechtigt.

Den Treffer des Tages erzielte Romain Hamouma bereits in der zehnten Minute. Der Ex-Wolfsburger Giovanni Sio vergab in der Nachspielzeit per Elfmeter die Chance auf den Ausgleich, er scheiterte an ASSE-Keeper Stephane Ruffier.