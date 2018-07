Mario Balotelli ist wieder aufgetaucht. Der italienische Nationalspieler hatte beim Trainingsauftakt seines Teams OGC Nizza vor zwei Wochen unentschuldigt gefehlt und sich damit dem Zorn seines neuen Trainers Patrick Vieira zugezogen.

Nun ist der 27-Jährige wieder beim Training seines Klubs erschienen. Doch mit dem Team trainieren durfte Balotelli nicht. Der Angreifer absolvierte lediglich individuelle Einheiten.

Balotelli möchte zu Olympique Marseille wechseln

Gemäß "L’Équipe" strebt der italienische Nationalspieler weiterhin einen Wechsel zu Olympique Marseille an. Die Gespräche zwischen OM und der OGC Nizza sollen sich in der finalen Phase befinden. Derweil hält sich Balotelli fit. Balotelli besitzt in Nizza noch einen Vertrag bis 2019.