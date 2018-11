Europas Mega-Starter zum Durchklicken:

Nun ist es vollbracht: Paris Saint-Germain hat am zwölften Spieltag der französischen Ligue 1 den zwölften Saisonsieg eingefahren.

Kylian Mbappe und Neymar schossen das Team von Trainer Thomas Tuchel zu einem 2:1 gegen Lille OSC - und zum neuen Fabelrekord in Europa: Mit zwölf Siegen in Serie ist in Europas fünf Top-Ligen noch keine Mannschaft in eine Spielzeit gestartet.

PSG brach damit einen 58 Jahre alten Rekord. SPORT1 zeigt Europas Mega-Starter in der Bildergalerie.