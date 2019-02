Tod von Emiliano Sala: FC Nantes spielt in schwarzen Trikots

Sala-Tod: Nantes spielt in schwarz

vergrößernverkleinern Emiliano Sala stürzte am 21. Januar mit einem Flugzeug ab © Getty Images

Sportinformationsdienst Lesedauer: 2 Minuten teilenE-MailKommentare

Der FC Nantes tritt nach dem Tod von Emiliano Sala in schwarzen Trikots an und alle Jerseys werden mit Salas Name und Rückennummer beflockt.