Frankreichs Meister Paris St. Germain zieht in der Ligue 1 nach einem unerwartet mühevollen Sieg weiter einsam seine Kreise. (Das Spiel zum Nachlesen im Ticker)

Die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel fuhr dank eines Doppelpacks von Weltmeister Kylian Mbappe (59., Handelfmeter/87.) beim 2:1 (1:1) bei Abstiegskandidat SM Caen den fünften Sieg in Serie ein. Tabellenführer PSG hat 20 Punkte Vorsprung auf Verfolger OSC Lille.

Paris vergab in der ersten Halbzeit reihenweise gute Chancen, scheiterte mehrfach am Aluminium Casimir Rodrigue Ninga (56.) brachte die Gastgeber in Führung, ehe Mbappe im 21. Ligaeinsatz mit seinen Treffern 23 und 24 die Partie für Paris drehte.

Vier Tage vor dem Rückspiel im Champions-League-Achtelfinale am Mittwoch gegen Manchester United (Hinspiel 2:0) wurde 2014er-Weltmeister Julian Draxler nach 65 Minuten eingewechselt. Abwehrspieler Thilo Kehrer stand hingegen in der Startformation. Die Stürmerstars Neymar und Edinson Cavani fehlten weiter verletzt.