Ein ganzes Spiel lang ausgebuht und beleidigt - und am Ende das Tor zum Sieg in Weltklasse-Manier erzielt. Neymar erlebte ein unglaubliches Wechselbad der Gefühle beim 1:0 (0:0)-Sieg gegen Racing Straßburg. (Das Spiel im TICKER zum Nachlesen).

Die Fans positionierten sich klar gegen Neymar, bei dessen Comeback in der Pariser Anfangsformation. Schmähgesänge und Pfiffe zählten dabei noch zu den harmloseren Bekundungen der PSG-Anhänger. Sogar ein Banner wurde von den Ultras gehisst, auf dem Neymars Verkauf auf obszöne Art und Weise gefordert wurde.

Doch der 27-Jährige ließ die Fans in der Nachspielzeit (90.+2) verstummen, oder besser: jubeln.

Ein Remis wäre gegen den Abstiegskandidaten RC Straßburg eine Blamage für das Pariser Starensemble gewesen. Doch nach einer Hereingabe von Ex-BVB-Mann Abdou Diallo war Neymar zur Stelle und traf spektakulär per Fallrückzieher zum Last-Minute-Sieg.

Neymar-Comeback unter Pfiffen - dann trifft er spektakulär

Nach seinem Treffer konnten die Fans nicht anders, als in Jubel auszubrechen. Auch seine Teamkollegen rannten mit ihm zur Eckfahne und feierten ihn. Traum-Comeback nach einem Wechsel-Theater, das seinesgleichen sucht.

Keine Personalie sorgte in der Sommer-Transferperiode für derart Wirbel, wie der Brasilianer. Beinahe täglich gab es neue Gerüchte um ihn. Ein Wechsel zu Real Madrid schien lange für möglich, ehe sich Neymar selbst beim FC Barcelona ins Gespräch brachte.

Die Katalanen verkündeten daraufhin alles zu unternehmen, um Neymar zurückzuholen. Doch aufgrund der hohen Ausgaben für Antoine Griezmann (120 Millionen Euro Ablöse an Atlético Madrid) und Frenkie de Jong (75 Millionen Euro Ablöse an Ajax Amsterdam) scheiterten alle Bemühungen Barcas.

Zwischenzeitlich wähnte sich Neymar wohl selbst schon in Barcelona - am Ende blieb er im Parc des Princes.

Neymar: Jedes Spiel wird für mich wie ein Auswärtsspiel sein

Nach der Partie stand Neymar Rede und Antwort. "Jeder weiß, dass ich gehen wollte. Ich sagte es und wiederholte es. Ich möchte nicht in die Details gehen. Nun hat sich das Blatt gewendet. Ich bin ein PSG-Spieler und gebe nun alles auf dem Feld", sagte der Brasilianer.

Ein wenig trotzig schob er hinterher: "Ich habe keine Nachricht für die Fans. Ich verstehe sie. Wenn sie mich ausbuhen wollen, können sie das machen. Von nun an weiß ich, dass jedes Spiel, das ich spiele, wie ein Auswärtsspiel für mich sein wird."

Auch sein deutscher Coach Thomas Tuchel äußerte sich zur schwierigen Situation: "Es war nicht einfach, weil Neymar so sensibel ist. Aber er hat es gut gemacht, so ist das Leben. Für die Fans war es während der Transferphase auch nicht einfach. Deshalb müssen wir deren Verhalten akzeptieren."

Mit dem Sieg ist PSG auf Kurs und Tabellenführer der Ligue 1 (Service: Ergebnisse und Spielplan der Ligue 1). Trotzdem sind die Fans noch nicht über das Neymar-Theater hinweg.

Sollte der Brasilianer allerdings noch mehrere Partien für PSG entscheiden, dürften die Fans ihm wohl verzeihen.

Chance auf Wiedergutmachung in der Champions League

Am Mittwoch steht der erste Härtetest an. In der Champions League trifft PSG zu Hause auf Real Madrid (Champions League: Paris Saint-Germain - Real Madrid, Mi. ab 21 Uhr im LIVETICKER).

Gerade in der Königsklasse besteht für Neymar die Chance, mit guten Leistungen die Gunst der eigenen Anhänger zurückzugewinnen - zumindest bis zur nächsten Transferphase.