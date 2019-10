Kylian Mbappé ist einer der besten Stürmer der Welt und verdient bei Paris Saint-Germain schon in jungen Jahren ein üppiges Gehalt.

Aber es gibt Dinge, die dem 20-Jährigen deutlich mehr bedeuten als Geld. Zum Beispiel das Vertrauen seines Trainers.

In einem Interview mit der spanischen Sportzeitung AS berichtete der Weltmeister von einer Entscheidung von Didier Deschamps, für die er ihm wohl bis an sein Lebensende dankbar sein wird.

Der Nationaltrainer Frankreichs hatte den jungen Angreifer einst ins Team berufen, obwohl dieser bei der AS Monaco in den Wochen zuvor nicht zum Einsatz gekommen war. Sein Wechsel zu PSG stand zu diesem Zeitpunkt bereits bevor.

Mbappé: "Ich könnte für ihn sterben"

"Ich glaube, besonders dass er mich ausgewählt hat, als ich nicht mehr gespielt habe – du kannst dir nicht vorstellen, was einem Spieler das bedeutete", erklärte Mbappé bei TF1.

"Es ist ein Signal, ein sehr starkes Signal! Es ist ein Zeichen des Vertrauens, das mehr wert ist, als alles Geld der Welt." Und Mbappé will diesen besonderen Glauben seines Trainers zurückzahlen.

"Nachdem er das gemacht hat, hatte ich das Gefühl, dass ich auf dem Platz für ihn sterben könnte. Wenn er mir sagen würde, dass ich im Tor spielen soll, würde ich das machen."

Zuletzt konnte er Deschamps und dem französischen Team allerdings nicht helfen. Hartnäckige Schmerzen machten seinen Einsatz beim 1:0-Sieg gegen Island unmöglich. Nur kurz nach seiner Ankunft beim Nationalteam war er wieder abgereist.