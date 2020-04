In der Not und der Sorge um einen geliebten Angehörigen tritt der Fußball selbst für einen Weltstar in den Hintergrund - so auch für Monaco-Profi Cesc Fábgregas. Seine Urgroßmutter war an Covid19 erkrankt - doch nun kann der 32-Jährige aufatmen, denn die rüstige 95-Jährige trotzte dem Erreger.

"Sie ist eine Superheldin", schreibt Cesc Fabregás erleichtert auf Instagram. Nach überstandenen Symptomen seien die Corona-Tests der Seniorin erstmals negativ gewesen, teilt der Spanier mit.

Der 32-Jahre alte Monaco-Star nahm seine Freude über die Genesung zum Anlass, ein dickes Lob an Kranken-Pfleger und Ärzte loszuwerden. "Ohne die Hilfe all dieser Menschen wäre das nicht möglich gewesen. All meinen Dank und Respekt an alle!." Der Weltmeister von 2010 weiß nun: "Nichts ist unmöglich."