Ronael Pierre-Gabriel wurde zuletzt vom 1. FSV Mainz 05 an Stade Brest verliehen, um in der Ligue 1 Spielpraxis und Erfahrungen zu sammeln.

Der Start für den Franzosen verlief aber alles andere als erfreulich.

Unbekannte griffen Pierre-Gabriel in Brest an und zündeten anschließend sein Auto an. Das Fahrzeug brannte komplett aus, der Abwehrspieler wurde verletzt.

Der Klub äußerte sich auf Facebook und verurteilte den Angriff "aufs Schärfste" und versprach dem Profi die volle Unterstützung.

Ansonsten sollen die Behörden dem Vorfall weiter nachgehen, Ermittlungen wurden bereits aufgenommen.

Pierre-Gabriel war 2019 von der AS Monaco nach Mainz gewechselt und unterschrieb dort einen Fünfjahresvertrag. In der vergangenen Spielzeit wurde der 22-Jährige acht Mal in der Bundesliga eingesetzt, ehe Brest den ehemaligen U-Nationalspieler Frankreichs für eine Saison mit der Option auf eine weitere auslieh.