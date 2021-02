André Villas Boas hat beim französischen Erstligisten Olympique Marseille seinen Rücktritt als Trainer eingereicht.

Wie der Portugiese auf einer Pressekonferenz am Dienstag bekannt gab, habe er der sportlichen Leitung einen entsprechendes Angebot gemacht, aber noch keine Antwort erhalten. Grund für das Rücktritts-Gesuch des 43-Jährige sind offenbar große Differenzen beim Blick auf die sportliche Ausrichtung.

Am gestrigen Deadline Day hatte OM den Mittelfeldspieler Olivier Ntcham von Celtic Glasgow ausgeliehen - ohne den Coach davon in Kenntnis zu setzen. Dies brachte das Fass zum Überlaufen für Villas-Boas, der im Sommer wohl ohnehin hätte gehen müssen. "Diese Entscheidung (der Transfer, Anm.) kam nicht von mir, ich habe davon heute morgen in den Medien davon erfahren. Es ist ein Spieler zu dem ich 'Nein' gesagt habe", erklärte der ehemalige Chelsea-Trainer.

Er wolle kein Geld von Marseille, lediglich die Auflösung seines Vertrages: "Ich will einfach nur weg." Sollte der Vorstand ihm den Rücktritt verweigern, werde er versuchen, Marseille durch die sportliche Krise zu helfen. Nach zahlreichen schlechten Ergebnissen ist er mit seinem Noch-Klub auf Platz neun der Tabelle abgerutscht.

Als möglicher Nachfolger bei dem Verein, der vor kurzem nach einem gewalttätigen Ansturm seiner Fans auf das Vereinsgelände für Schlagzeilen sorge, wurde zuletzt Lucien Favre ins Spiel gebracht.